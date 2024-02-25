عاجل.. لمن توقف صرفه في حساب المواطن.. توضيح مهم

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تفاعل حساب "خدمة المستفيدين" التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال يقول :" لماذا تم إيقاف الصرف علما بأنها مدفوعة ولم يصلني أي شيء؟".



برنامج حساب المواطن



تأثير قيمة الدخل على صرف حساب المواطن



تقديم الاعتراض في حساب المواطن:

