الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. لمن توقف صرفه في حساب المواطن.. توضيح مهم

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب "خدمة المستفيدين" التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال يقول :" لماذا تم إيقاف الصرف علما بأنها مدفوعة ولم يصلني أي شيء؟".

برنامج حساب المواطناضافة اعلان

وأجاب الحساب موضحاً أنه :" في حال كانت حالة الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة".
وتابع :" وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط .. اضغط هنا

تأثير قيمة الدخل على صرف حساب المواطن

وفي وقت سابق، أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن تأثير قيمة الدخل على صرف حساب المواطن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا صار دخلي ٨٠٠٠٠ ريال هل يتوقف حساب المواطن".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام..يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".
وكان حساب خدمة المستفيدين قد وجه تنبيها للمواطنين في وقت سابق يقول فيه :" للاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق يمكنك الاطلاع على الفيديوهات من خلال قناة البرنامج عبر منصة اليوتيوب".  

تقديم الاعتراض في حساب المواطن:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول مدى إمكانية حذف الاعتراض بعد تقديمه في حساب المواطن.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " سويت اعتراض وأدرجت أنه لدي عقد إيجار في منصة سكني لكن أنا عندي في منصة إيجار.. كيف أعدل الاعتراض".
وجاء الرد : " في حال تم تقديم اعتراض لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ، و الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن" .

اقرأ أيضا

بدل ومزايا تنافسية.. "طيران الرياض" تطرح وظائف شاغرة للدبلوم فأعلى

جهز أوراقك.. جامعة الملك عبدالعزيز تطرح عشرات الوظائف التعليمية الشاغرة

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المهندسين للعمل في الرياض

كيف تنشئ فكرة لمشروعك الناشئ؟ "ريادة" يُوضح

شروط الإعفاء من القروض وطريقة الاستعلام عنها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 2:19 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. استبعاد مواطن من الدعم بسبب تواجده خارج المملكة.. كيف يعود للحصول على الدخل الشهري؟

حساب المواطن 6:00 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. تحذير من حساب المواطن: هذا الأمر يوقعك تحت جزاءات البرنامج

حساب المواطن 11:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. ماذا يفعل الأب حال وجود أبنائه مع طليقته في حساب المواطن؟

حساب المواطن 12:02 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

هل حساب المواطن مُلْزم بقبول "العقد الإلكتروني"؟