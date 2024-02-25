عاجل.. لمن توقف صرفه في حساب المواطن.. توضيح مهم

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تفاعل حساب
"خدمة المستفيدين" التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال يقول :" لماذا
تم إيقاف الصرف علما بأنها مدفوعة ولم يصلني أي شيء؟".
برنامج حساب
المواطنوأجاب الحساب
موضحاً أنه :" في حال كانت حالة الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك
والتأكد من عدم إيداع الدفعة".
وتابع :" وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط .. اضغط هنا
تأثير قيمة الدخل على صرف حساب المواطنوفي وقت سابق، أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن تأثير قيمة الدخل على صرف حساب المواطن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا صار دخلي ٨٠٠٠٠ ريال هل يتوقف حساب المواطن".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام..يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".
وكان حساب خدمة المستفيدين قد وجه تنبيها للمواطنين في وقت سابق يقول فيه :" للاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق يمكنك الاطلاع على الفيديوهات من خلال قناة البرنامج عبر منصة اليوتيوب".
تقديم الاعتراض في حساب المواطن:كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول مدى إمكانية حذف الاعتراض بعد تقديمه في حساب المواطن.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " سويت اعتراض وأدرجت أنه لدي عقد إيجار في منصة سكني لكن أنا عندي في منصة إيجار.. كيف أعدل الاعتراض".
وجاء الرد : " في حال تم تقديم اعتراض لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ، و الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن" .