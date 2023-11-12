عاجل.. لمستفيدي حساب المواطن .. ماذا تفعل عند وجود دخل للتابع؟

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ألزم حساب المواطن، المستفيدين بالإبلاغ عن وجود دخل للتابع ضمن البيانات الشخصية عبر برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع، ومصدر الدخل غير ذلك، وكتابة مصدر الدخل، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن". اضافة اعلان

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)".

في حال وجود دخل للتابع لابد من الافصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z November 11, 2023

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