عاجل.. للمتواجدين خارج المملكة كيف تتفادى الخصم من حساب المواطن؟

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تنص لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج "حساب المواطن" على وقف الدعم عن المتواجدين خارج المملكة في حال تجاوزوا أكثر من 90 يومًا.





تفادي الخصم من حساب المواطن



اهلا بك ، يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوم، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 19, 2024

موعد صرف حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

