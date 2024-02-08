عاجل.. للطلاب والطالبات.. شروط وخطوات الحصول على منحة دراسية بالخارج

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يهتم كثير من الطلاب بالمتابعة والاستفسار عن طريقة الحصول على منحة دراسية في إحدى الجامعات خارج المملكة.

وتتيح وزارة التعليم للطلاب والطالبات، الاستفادة من برامج المنح المقدمة في الدول المختلفة والجامعات العالمية في دول الابتعاث.





ضوابط وشروط الحصول على منحة دراسية بالخارج



خطوات التقديم على منحة دراسية بالخارج



الإجراءات والتعليمات ما بعد التقديم على الخدمة

