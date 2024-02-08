عاجل.. للطلاب والطالبات.. شروط وخطوات الحصول على منحة دراسية بالخارج

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يهتم كثير من الطلاب بالمتابعة والاستفسار عن طريقة الحصول على منحة دراسية في إحدى الجامعات خارج المملكة.
وتتيح وزارة التعليم للطلاب والطالبات، الاستفادة من برامج المنح المقدمة في الدول المختلفة والجامعات العالمية في دول الابتعاث.
ضوابط وشروط الحصول على منحة دراسية بالخارج1- أن يكون القبول الجامعي نهائيًا وغير مشروط.
2- أن تغطي المنحة الدراسية كامل الرسوم الدراسية إلى وقت التخرج.
3- أن تكون الجامعة ضمن الجامعات الموصى بها في موقع الوزارة.
4- أن يكون التخصص ضمن تخصصات البرنامج المحددة في الأوامر السامية الكريمة.
5- أن يكون التخصص الوارد في القبول مطابقًا للتخصص في المؤهل السابق للمتقدم أو امتدادًا له.
6- أن تكون الدولة ضمن دول الابتعاث المحددة من قبل الوزارة.
7- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن (30 سنة).
8- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة الماجستير عن (35 سنة).
9- ألا يزيد عمر المتقدم في مرحلة الدكتوراه عن (45 سنة).
10- أن تنطبق على المتقدم الشروط العامة للمنح الخارجية."
خطوات التقديم على منحة دراسية بالخارج1. يتم الدخول على رابط سفير التقديم من خلال الرابط التالي: ( من هنا)
2. يتم اختيار مرحلة للتقديم عليها".
الإجراءات والتعليمات ما بعد التقديم على الخدمة1. تقديم الطلب (الطالب).
2. معالجة الطلب (وزارة التعليم).
3. نتيجة الترشيح (الطالب).