عاجل.. لديه مسكن وعليه أقساط هل يمكنه التقديم للحصول على دعم سكني؟

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات أحد المستفيدين بشأن الاستفادة من الدعم السكني، خاصة أن لديه مسكن قبل إطلاق برنامج سكني وعليه أقساط يقوم بتسديدها الآن.



الاستفادة من الدعم السكني



جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد قال فيه :"نرجو النظر في وضعي حيث اشتريت بيت مسكني الأول قبل إطلاق برنامج الإسكان وسكني وإلا الآن أسدد البنك والأقساط عالية ومع ذلك ملتزم بالأقساط من عام ٢٠١٢ نريد دعم للمبلغ المتبقي للملتزمين بالأقساط للتملك المسكن الأول لهم؟ هل يمكن ذلك؟".وأجاب سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين بقوله : "مرحبا، من شروط سكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، للإطلاع على كافة شروط الإستحقاق نأمل زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي اضغط هنا ".

كذلك أوضح سكني أن البناء الذاتي هو أحد منتجات منصة سكني، يهدف إلي تمكين المواطنين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المنزل المناسب خلال مدة قصيرة.



منتج البناء الذاتي



التعثر في البناء الذاتي



وعليكم السلام،

كل ما يخص الأمور المالية يكون لدى الجهة التمويلية، نأمل الاستفسار من الجهة التمويلية بما يخص ذلك. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) April 17, 2024

أبرز الأسئلة المطروحة حول منتج البناء الذاتي

يتكون منتج البناء الذاتي من ٤ خدمات (الأراضي – التصاميم – المقاولين – الإشراف الهندسي).ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب.ويتعين على مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بـ 4 شروط، وهي:1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال.وحول المتعثرين في البناء الذاتي وما إذا كانت هناك في إمكانية لإعطاء دفعات أو حلول؟، رد برنامج "سكني" عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "كل ما يخص الأمور المالية يكون لدى الجهة التمويلية، نأمل الاستفسار من الجهة التمويلية بما يخص ذلك".** هل يتم إيداع الدعم السكني للبناء الذاتي في حال تجاوز المهلة المحددة لإتمام البناء (3 سنوات)؟أوضح برنامج سكني، أنه لضمان استمرار إيداع الدعم السكني نأمل إصدار شهادة إشغال مبنى عن طريق منصة بلدي، ويجب رفع الشهادة عبر موقع صندوق التنمية العقارية قبل انتهاء المهلة المحددة؟** هل بالإمكان الاستفادة من البناء الذاتي على أرض مرهونة للبنك؟أبان البرنامج بأنه في حال موافقة الجهة التمويلية على زيادة مبلغ التمويل بعد شراء الأرض للمستفيد، ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل، أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب .** هل تتحمل الدولة الضريبة على البناء الذاتي؟أكد البرنامج أن الدولة لا تتحمل الضريبة على البناء.** في حال كانت صك الأرض "صك سكني تجاري" هل بالإمكان الاستفادة عليها من البناء الذاتي؟أجاب البرنامج بأنه لا يستطيع الاستفادة عليها من البناء الذاتي.