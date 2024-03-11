عاجل.. لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الطاقة تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (52) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية, الدبلوم, البكالوريوس) فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة).

وذلك للعمل في كل من (الرياض, جدة, جازان, الشرقية, المدينة المنورة, عرعر. سكاكا, بريدة, نجران, الباحة, حائل) على النحو التالي:



- وظائف إدارية



- وظائف مساندة



- وظائف تقنية



- وظائف هندسية



- وظائف بحث وتطوير



- وظائف آخرى





المؤهلات المطلوبة:



مناطق العمل:



نبذة عن الوزارة:



طريقة التقديم:

