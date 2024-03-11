عاجل.. لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الطاقة تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

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أعلنت وزارة
الطاقة عن طرح (52) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية, الدبلوم, البكالوريوس) فأعلى
(تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة).
وذلك للعمل في كل من (الرياض, جدة, جازان, الشرقية, المدينة المنورة, عرعر. سكاكا, بريدة, نجران, الباحة, حائل) على النحو التالي:
- وظائف إدارية
- وظائف مساندة
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية
- وظائف بحث وتطوير
- وظائف آخرى
المؤهلات
المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق العمل:
- الرياض
- جدة
- جازان
- الشرقية
- المدينة المنورة
- عرعر
- سكاكا
- بريدة
- الباحة
- نجران
- حائل
نبذة عن الوزارة:
وزارة الطاقة هي الوزارة التي تُشرف على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجية متكاملة لهذا القطاع.
ويشمل ذلك استرايتيجة للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا