الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الطاقة تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (52) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية, الدبلوم, البكالوريوس) فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة).
وذلك للعمل في كل من (الرياض, جدة, جازان, الشرقية, المدينة المنورة, عرعر. سكاكا, بريدة, نجران, الباحة, حائل) على النحو التالي:اضافة اعلان

- وظائف إدارية

- وظائف مساندة

- وظائف تقنية

- وظائف هندسية

- وظائف بحث وتطوير

- وظائف آخرى

المؤهلات المطلوبة:



- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:



- الرياض
- جدة
- جازان
- الشرقية
- المدينة المنورة
- عرعر
- سكاكا
- بريدة
- الباحة
- نجران
- حائل

نبذة عن الوزارة:



وزارة الطاقة هي الوزارة التي تُشرف على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجية متكاملة لهذا القطاع.
 ويشمل ذلك استرايتيجة للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة.

طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف في الخطوط الجوية السعودية بمميزات هائلة

جهز أوراقك.. الإعلان عن وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

عاجل.. هل يتم صرف دعم حساب المواطن في شهر رمضان؟

عاجل.. الدفعة 76 من حساب المواطن.. ما الذي يحب أن تفعله إذا وجدتَ نقصًا في مبلغ الدعم؟

برواتب 13,000 ريال.. نيوم تطرح وظائف في مختلف التخصصات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة الملكية بالجبيل 4:05 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

عاجل.. راتب 9,800 شهريًا.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل

المركز الوطني لإدارة النفايات 3:18 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

للبكالوريوس فأعلى.. فتح باب التوظيف بالمركز الوطني لإدارة النفايات

حرس الحدود 11:07 م الإثنين، 12 فبراير 2024

عاجل.. ينتهي بعد يومين.. "حرس الحدود" تفتح باب التقديم على وظائف إدارية بمدينة الرياض

وزارة المالية -- صرف الرواتب 7:41 م الإثنين، 12 فبراير 2024

وزارة المالية تعلن عن بدء التقديم ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف