عاجل.. كيف يمكن استرداد قيمة الضريبة المضافة للمسكن الأول؟

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أكدت منصة سكني، أنه يمكن الاستفادة من مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول من خلال إصدار شهادة الإعفاء الضريبي عبر موقع أو تطبيق سكني.



استرداد الضريبة للمسكن الأول



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

