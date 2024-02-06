عاجل.. كيف تعرف نصيب كل فرد من العائلة في الضمان المطور؟

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حددت وزارة المورد البشرية والتنمية الاجتماعية, آلية التعرف على نصيب كل فرد في العائلة في معاش الضمان الاجتماعي.
معرفة قيمة استحقاق الضمان الاجتماعيوقالت في ردها على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس:": لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".
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حياك الله ،— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 5, 2024
لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي ، بإمكانك استخدام حاسبة
الدعم التقديرية https://t.co/4zK663IMST
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زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعيوفي أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20 في المئة للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة، اعتبارًا من الشهر الماضي.
وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالاً. وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
كيفية حساب الحد المانعيحسب الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور، وفق المعايير التالية:
عدد أفراد الأسرة- زيادة عدد أفراد الأسرة يؤدي إلى زيادة الحد المانع.
مصادر دخل الأسرة - يتضمن ذلك الدخل من العمل، والدخل غير المكتسب من الاستثمارات والعقارات، والدخل الحكومي.
عوامل أخرى - مثل مستوى المعيشة، والتكلفة المعيشية، والظروف الاقتصادية العامة.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و650 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
معاش الضمان الاجتماعيمعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.