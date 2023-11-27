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عاجل.. كيف تحصل مطلقة على حق ابنتيها من حساب المواطن بعد استيلاء أبيهما عليه؟

حساب المواطن
حصول المطلقة على حق أبنائها في برنامج الدعم
أ أ
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كشف حساب المواطن عن خطوات حصول المطلقة على حق أبنائها في برنامج الدعم، بعد استيلاء أبيهما عليه.
وقال عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).اضافة اعلان
وتابع: وفي حال عدم وجود تابعين لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)، نسعد بخدمتك.
جاء ذلك ردًا على استفسار من إحدى المستفيدات تقول: "السلام عليكم، عندي بنتان أعمار كل منهما 15 – 12، منفصلة من أبوهم، وهو يأخذ حقهم من حساب المواطن وما يصرف عليهم وش الحل؟".


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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