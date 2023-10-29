عاجل.. كيف تحصل زوجة المواطن الموقوف على دعم حساب المواطن؟

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أتاح حساب المواطن لأسرة المواطن الموقوف التسجيل في برنامج الدعم بعد استبعاد العائل لعدم انطباق شرط الأهلية عليه.

جاء ذلك في رده على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس" من زوجة مواطن وزوحها موقوف، وتسأل حول اضافة اعلان

كيفية التسجيل في حساب المواطن؟

وقال البرنامج: "وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط: (اضغط هنا) برقم هويته".

وحدد طريقة التسجيل على النحو التالي: "اختيار نوع الطلب الرئيسي "التسجيل" ونوع الطلب الفرعي "التسجيل لعائلة سجين مسجل مسبقًا"، ورفع المستندات المطلوبة".



وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط: ⁦https://t.co/qD7jXDvgEz برقم هويته واختيار نوع الطلب الرئيسي " التسجيل " ونوع الطلب الفرعي "التسجيل لعائلة سجين مسجل مسبقاً " ورفع المستندات المطلوبة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 28, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

