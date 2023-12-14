عاجل.. كيف تحصل الأم على دعم حساب المواطن لأبنائها وهي متزوجة برجل ثانٍ؟

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كشف حساب المواطن عن خطوات حصول الأم على حق أبنائها في برنامج الدعم، بينما هي متزوجة برجل ثانٍ.

وقال عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": " في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" بإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات احتضان)". اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على استفسار من إحدى المستفيدات تقول: " أنا متزوجة برجل ثانٍ، وفي نفس الوقت ماخذه حضانة عيالي هل يشملنا دعم حساب المواطن؟".



حياك الله ، في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" بإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات إحتضان)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 12, 2023





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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