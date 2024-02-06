عاجل.. كيف أنقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر"؟ "المرور" توضح

أ أ

أوضحت الإدارة العامة للمرور الخطوات التي يجب اتباعها نقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر".





خطوات نقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر" اضافة اعلان



شروط نقل ملكية المركبة



رسوم مبايعة المركبات



وبين "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه أنه لإتمام إجراءات خدمة نقل الملكية ومبايعة المركبات يرجى اتباع الآتي:- معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة.- قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد.- دخول البائع على منصة أبشر واختيار "عرض مركبة للبيع" وإدخال تفاصيل المبايعة.- دخول المشتري على منصة أبشر وقبول أو رفض طلب المبايعة.- قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية.- حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.- دخول البائع منصة أبشر واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية وإكمال الإجراءات اللازمة.- بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع.جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "كيف أنقل الملكية بين أفراد الأسرة من خلال أبشر؟".وأوضحت المرور أنه يجب قبل تنفيذ العملية مراعاة الآتي:- أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.- أن يكون ثمن المركبة لا يقل عن 5000 ريال ولا يزيد عن 150.000 ريال- أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة مفقودة، مطلوبة، أو محجوزة.- يمكن مبايعة المركبات من نوع "خصوصي" أو "نقل خاص" بالنسبة للمواطنين، وفقط من نوع خصوصي بالنسبة للمقيمين.- سريان رخصة السير للمركبة.- يجب توفر فحص دوري للمركبة ساري المفعول.- يجب توفر تأمين للمركبة ساري المفعول.- سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والبالغ قدرها 150 ريالاً.- عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.وحددت منصة أبشر رسوم مبايعة المركبات، والتي تشمل إضافة إلى الرسوم الحكومية المطلوبة لنقل ملكية المركبة والتي يتم سدادها عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد).وجاءت أجور إتمام المبايعة عبر منصة أبشر بقيمة 230 ريالاً شاملة لقيمة الضريبة المضافة، ليتم إضافتها إلى ثمن المركبة وتدفع من قبل المشتري وهي أجور قابلة للاسترداد في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان.