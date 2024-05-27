عاجل.. كيف أستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر"؟.. "المرور" يجيب

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أوضّحت الإدارة العامة للمرور طريقة وخطوات إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر".





استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر"



وعليكم السلام، سداد الرسوم والمخالفات، وبإمكانك مراجعة أقرب قسم رخص قيادة لخدمتك. يسعدنا تواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) May 26, 2024

رسوم إصدار وتجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات



1 - رخصة سير خاصة



2 - رخصة سير نقل خاصة



3 - رخصة سير حافلة خاصة



4 - رخصة سير سيارة أجرة



5 - رخصة سير نقل عام



6 - رخصة سير حافلة عامة



7 - رخصة سير دراجة آلية



8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة



وقال #المرور_السعودي على صفحته بمنصة "إكس": " سداد الرسوم والمخالفات، وبإمكانك مراجعة أقرب قسم رخص قيادة لخدمتك".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "أرجو التكرم بإفادتي ماهي طريقة استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من أبشر؟ علماً أنني دخلت خدماتي ثم المرور لم أجد إلا تجديد رخصة وإصدار رخصة جديدة".وأوضحت "المرور" في إفادة سابقة، رسوم إصدار رخصة القيادة، ورسوم تجديدها، ورسوم التالف والمفقود، ورسوم نقل الملكية، لكافة أنواع المركبات في المملكة.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.