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عاجل.. كيف أستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر"؟.. "المرور" يجيب

تجديد رخصة القيادة
استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر"
أ أ
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أوضّحت الإدارة العامة للمرور طريقة وخطوات إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر".

استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر"اضافة اعلان

وقال #المرور_السعودي على صفحته بمنصة "إكس": " سداد الرسوم والمخالفات، وبإمكانك مراجعة أقرب قسم رخص قيادة لخدمتك".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "أرجو التكرم بإفادتي ماهي طريقة استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من أبشر؟ علماً أنني دخلت خدماتي ثم المرور لم أجد إلا تجديد رخصة وإصدار رخصة جديدة".

رسوم إصدار وتجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات

وأوضحت "المرور" في إفادة سابقة، رسوم إصدار رخصة القيادة، ورسوم تجديدها، ورسوم التالف والمفقود، ورسوم نقل الملكية، لكافة أنواع المركبات في المملكة.

1 - رخصة سير خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

2 - رخصة سير نقل خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

3 - رخصة سير حافلة خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

4 - رخصة سير سيارة أجرة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.


5 - رخصة سير نقل عام

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

6 - رخصة سير حافلة عامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

7 - رخصة سير دراجة آلية

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

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