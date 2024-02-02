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عاجل.. كيف أحذف الدخل وأضيف "ساند" في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب المواطن مع سؤال أحد المستفيدين حول كيفية حذف الدخل وإضافة "ساند"، وذلك حتى لا يؤثر على الدعم المستحق للمستفيد.اضافة اعلان

كيفية حذف الدخل وإضافة "ساند" في حساب المواطن

وأكد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، على أنه "في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، بيانات عامة)، وتغيير الحالة الوظيفية إلى "لا يوجد وظيفة"، وحذف الدخل، ثم الضغط على "حفظ"، ويتم الإفصاح عن دخل "ساند" باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات"، ومصدر الدخل "مخصص من برنامج ساند".

حالات لا تتطلب تحديث بيانات حساب المواطن

وفي إفادة سابقة، أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين في ثلاث حالات، والتي لا تؤثر على الدعم المستحق للمستفيدين.
1- إذا لم يحدث تغيير في البيانات مؤخراً.
2- إذا تم تحديث البيانات في خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير.
3- إذا تم تحديث البيانات من خلال أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".
ويتم التسجيل في حساب المواطن عبر الشروط التالية:
- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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