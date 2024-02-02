عاجل.. كيف أحذف الدخل وأضيف "ساند" في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب المواطن مع سؤال أحد المستفيدين حول كيفية حذف الدخل وإضافة "ساند"، وذلك حتى لا يؤثر على الدعم المستحق للمستفيد. اضافة اعلان





كيفية حذف الدخل وإضافة "ساند" في حساب المواطن



في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، بيانات عامة)وتغيير الحالة الوظيفية إلى"لا يوجد وظيفة" وحذف الدخل ثم الضغط على"حفظ"، ويتم الإفصاح عن دخل"ساند"باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات"ومصدر الدخل"مخصص من برنامج ساند" — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 1, 2024

حالات لا تتطلب تحديث بيانات حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

وأكد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، على أنه "في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، بيانات عامة)، وتغيير الحالة الوظيفية إلى "لا يوجد وظيفة"، وحذف الدخل، ثم الضغط على "حفظ"، ويتم الإفصاح عن دخل "ساند" باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات"، ومصدر الدخل "مخصص من برنامج ساند".وفي إفادة سابقة، أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين في ثلاث حالات، والتي لا تؤثر على الدعم المستحق للمستفيدين.1- إذا لم يحدث تغيير في البيانات مؤخراً.2- إذا تم تحديث البيانات في خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير.3- إذا تم تحديث البيانات من خلال أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.







خطوات التسجيل في حساب المواطن

