عاجل.. كيفية نقل كفالة عبر "مساند" 1445

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أعلن الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، عن توقيع منصة مساند اتفاقية مع البنك العربي الوطني، لإضافة خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر التطبيق الإلكتروني للبنك. اضافة اعلان



وأوضح أن ذلك يأتي حرصاً على تسهيل عملية تحويل رواتب العمالة المنزلية وتقديم خيارات أوسع لقنوات التحويل.





نقل الكفالة



منصة خدمات العمالة المنزلية



منصة مساند وكود التحقق



باقات تأجير للعمالة المنزلية



وفي هذا الإطار طرح أحد المتابعين سؤالًا قال فيه :" هل يستطيع العامل (مهنته سائق خاص)، إذا كان الإقامه منتهيه بنقل كفالة بدون موافقة من الكفيل؟".ورد "مساند" موضحًا، أنه يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد، ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.وفي وقت سابق، تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن كود التحقق.وقال أحد المستفيدين في استفسار عبر حساب منصة مساند: "السلام عليكم.. لا يتم إرسال كود التحقق للدخول لحسابي في مساند.. ما الحل؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام.. بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة ابشر في الحالات أدناه:• تسجيل جديد• تغيير الرقم السري• تغيير رقم الجوالوكان الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند، قد أعلن عن باقات تأجير منخفضة ومتنوعة للخادمات المنزلية وبشكل فوري وسريع.وأوضح مساند، عبر حسابه في إكس "تويتر سابقا": "إن خدمات تأجير العمالة المنزلية باقات معتمدة لمقدمي خدمة تأجير العمالة المنزلية في منصة واحدة للوصول بشكل أسهل وأسرع".