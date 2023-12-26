عاجل.. كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر

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تتيح منصة أبشر خدمة تفعيل رخصة القيادة الرقمية، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الاستفادة منها.





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كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر

3- قم بالنقر على خدماتي.



4- اختر إدارة الهوية الرقمية.



5- اختر رخصة القيادة من القائمة التي ستظهر.



6- قم بالنقر على تفعيل رخصة القيادة الرقمية







5 مميزات لهذه الخدمة :



وهناك العديد من المميزات التي تتميز بها رخصة القيادة الرقمية كالأتي: وهناك العديد من المميزات التي تتميز بها رخصة القيادة الرقمية كالأتي:





1-توفير الوقت والجهد.

2- الحماية من فيروس كورونا عن طريق عدم الازدحام في إدارة المرور.

3- تتسم بالسهولة.

4- يمكن تقديمها إلى رجل المرور دون الحاجة إلى الرخصة الورقية.

5- معتمدة لدى كافة الجهات الأمنية في المملكة.







كيفية إنشاء حساب في منصة أبشر الإلكترونية





تبين من خلال البحث عن خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر أبشر إمكانية تسجيل الحساب في منصة أبشر عن طريق الخطوات الآتية:





1-توجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.

2-قم بالنقر على أبشر للأفراد.

3-اضغط على تسجيل مستخدم جديد.

4-اكتب رقم الهوية الخاص بك.

5-قم بكتابة رقم الهاتف واسم المستخدم باللغة الإنجليزية.

6-اكتب كلمة مرور الحساب ثم قم بالتأكيد عليها.

7-قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالحساب ثم قم بالتأكيد عليه.

8-اختر اللغة المفضلة من القائمة المنسدلة.

9-قم بكتابة رمز التحقق الموجود في الصورة.

10-اقرأ جميع الشروط والأحكام ثم قم بالموافقة عليها.

11-انقر على تأكيد رقم الجوال.

12-قم بكتابة رمز التحقق الذي جاء على الجوال.

13-انقر على تسجيل.

وتعتمد تلك الخدمة على تقنيات التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات النظامية وإعطاء المزيد من الفاعلية لألية التعامل مع الوثائق الثبوتية.يمكن تفعيل رخصة القيادة عبر منصة أبشر عن طريق الخطوات الآتية:1- توجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.2- قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.