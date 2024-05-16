عاجل.. كيفية الإفصاح عن السجل التجاري في حساب المواطن

أ أ

كشف حساب المواطن عن خطوات الإفصاح عن السجل التجاري في برنامج الدعم.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية)، ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".

وتضمنت التعديلات التي أجراها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.



في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ، وبإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW May 15, 2024

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

