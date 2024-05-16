عاجل.. كيفية الإفصاح عن السجل التجاري في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن خطوات الإفصاح عن السجل التجاري في برنامج الدعم.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية)، ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".
وتضمنت التعديلات التي أجراها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ، وبإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 15, 2024
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.