عاجل.. كم يومًا تبقّى على إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر؟

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لم يتبق سوى أربعة أيام على صرف الدفعة 73 من حساب المواطن – شهر ديسمبر.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم. اضافة اعلان

وقال حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس": "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ديسمبر" حتى الآن، وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 ديسمبر".



وعليكم السلام، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ديسمبر" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "10 ديسمبر"، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك December 4, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

