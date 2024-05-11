عاجل.. كم رسوم تجديد استمارة السيارة نقل خاص وكم غرامة تطويف سنة؟ "المرور" يجيب

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، رسوم تجديد استمارة السيارة، وغرامة التأخير عن كل سنة أو جزء منها.





غرامة تأخير استمارة السيارة



مرحباً بك، تفرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة. يسعدنا خدمتك pic.twitter.com/RbXn40T4Ni May 10, 2024

كيفية تجديد استمارة السيارة



خطوات تجديد استمارة خصوصي

وقال المرور عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنه " تُفرض غرامة تأخير بمبلغ (100) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (60) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة".جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: " كم رسوم تجديد استمارة السيارة نقل خاص وكم غرامة تطويف سنة؟".تعد عملية تجديد استمارة السيارة من أهم الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر، من خلال توافر الشروط التي حددتها الوزارة واتباع خطوات محددة للتسجيل والتجديد من خلال المنصة.وتوفيرًا للوقت والجهد أتاحت الوزارة فرصة تجديد استمارة السيارة للمواطنين أو المقيمين تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ180 يومًا، ليكون هناك متسع من الوقت أمام الجميع لتجديد الاستمارة







شروط تجديد استمارة السيارة



رسوم تجديد استمارة السيارة

تقدم لك منصة أبشر الإلكترونية، طريقة بسيطة ومُيسرة لتجديد الاستمارة الخصوصي، بدون الحاجة لزيارة مقرات تقديم الخدمة، من خلال الخطوات التالية:1 ـ ادخل على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية ( من هنا ).2 ـ سجل دخول من خلال اسمك وكلمة المرور.3 ـ سيتم تحويلك إلى القائمة الرئيسة اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.4 ـ ثم انقر على خيار “المرور”.5 ـ اضغط على أيقونة “تجديد استمارة السيارة".6 ـ ادخل جميع بيانات التجديد.7 ـ ادفع الرسوم المتعلقة بالتجديد.8 ـ انقر على خيار "تجديد".9 ـ سيظهر لك الإشعار الخاص بالتجديد.10 ـ شروط تجديد استمارة خصوصي بالسعوديةالشروط التي يجب أن تستوفيها قبل التقديم إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية ما يلي:ـ إحضار رخصة القيادة القديمة.ـ البيان الخاص بتأمين السيارة، والتأكد من أنه ساري المفعولـ تقديم طلب من مالك السيارة مباشرةً.ـ دفع مبلغ مائة ريال سعودي، وهي رسوم التقديم.ـ سدد قيمة المخالفات المتعلقة بالسيارة.ـ صورة بطاقة الهوية السارية.ـ الشهادة الخاصة بفحص السيارة الفني، والذي يتم دوريا كل عدة أشهر.







300 ريال رسوم تجديد الاستمارة



وتحدد قيمة الرسوم المتعلقة بتجديد استمارة السيارة الخصوصي، على حجم السيارة ونوعها، فعليك أن الرسوم المقررة حسب نوعها وحجمها كالتالي:مركبة أشغال عامة 300مركبة أجرة 200سيارة نقل عام 400سيارة نقل خاص 200سيارة صغيرة 200سيارة خاصة 100دراجة آلية 100حافلة عامة 400أعلنت الهيئة العامة للمرور في المملكة أنه يمكن القيام بتجديد استمارة السيارة مقابل دفع رسوم بقيمة (300) ريال، بحيث يكون التجديد لمدة ثلاث سنوات، مع العلم أن التجديد يمكن أن يكون قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.