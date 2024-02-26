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عاجل.. كم تكلفة رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة سنتين؟ "المرور" يوضح

المرور السعودي -0- رخصة
مرور السعودية
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة، ورسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة.

رسوم تجديد رخصة القيادةاضافة اعلان

وأجابت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" على سؤال يقول: "كم رسوم تجديد سنتين؟".
وجاء رد "المرور": " تفضّل بالاطلاع على تفاصيل استفسارك"، مبينًا رسوم تجديد الرخصة لكافة أنواع المركبات في المملكة.

رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات

1 - رخصة سير خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

2 - رخصة سير نقل خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

3 - رخصة سير حافلة خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

4 - رخصة سير سيارة أجرة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

5 - رخصة سير نقل عام

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

6 - رخصة سير حافلة عامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

7 - رخصة سير دراجة آلية

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.



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