عاجل.. كم تكلفة رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة سنتين؟ "المرور" يوضح

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، رسوم تجديد رخصة القيادة
الخاصة، ورسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة.
رسوم تجديد رخصة القيادةوأجابت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة
"إكس" على سؤال يقول: "كم رسوم تجديد سنتين؟".
وجاء رد "المرور": " تفضّل بالاطلاع على تفاصيل استفسارك"، مبينًا رسوم تجديد الرخصة لكافة أنواع المركبات في المملكة.
رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركباتتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
مرحباً بك، تفضّل بالإطلاع على تفاصيل استفسارك. يسعدنا تواصلك pic.twitter.com/lsH4tpGKXS
— المرور السعودي (@eMoroor) February 25, 2024
1 - رخصة سير خاصة
مرحباً بك، تفضّل بالإطلاع على تفاصيل استفسارك. يسعدنا تواصلك pic.twitter.com/lsH4tpGKXS— المرور السعودي (@eMoroor) February 25, 2024