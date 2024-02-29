عاجل.. كم تكلفة تجديد استمارة سير مركبة نقل خاص؟ "المرور" يُوضح

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أجابت الإدارة العامة للمرور، على سؤال أحد المواطنين
بخصوص تكلفة تجديد استمارة سير مركبة نقل خاص.
رسوم تجديد رخصةوجاء رد إدارة المرور مستعرضًا رسوم تجديد رخصة
القيادة لأنواع المركبات المختلفة، والتي تتمثل في:
1 - رخصة سير خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
2 - رخصة سير نقل
خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
3 - رخصة سير حافلة
خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
4 - رخصة سير سيارة
أجرةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
5 - رخصة سير نقل عامتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
6 - رخصة سير حافلة
عامةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
7 - رخصة سير دراجة
آليةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
8 - رخصة سير مركبة
أشغال العامةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
رسوم لوحات المركبات بأنواعهاتبلغ قيمة رسم لوحة نقل خاص 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.
1 – لوحة سيارة خاصة
2 - لوحة نقل خاصتبلغ قيمة رسم لوحة نقل خاص 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.
3 - لوحة حافلة خاصةتبلغ قيمة رسم لوحة حافلة خاصة 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.
4 - لوحة سيارة أجرةتبلغ قيمة رسم لوحة سيارة الأجرة 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.
5 - لوحة سيارة نقل
عامتبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ
رسم التالف والمفقود 100 ريال.
6 - لوحة حافلة عامةتبلغ قيمة رسم لوحة حافلة عامة 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.
7 - لوحة سيارة نقل
عامتبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ
رسم التالف والمفقود 100 ريال.
8 - لوحة دراجة آليةتبلغ قيمة رسم لوحة دراجة آلية 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.
9 - لوحة مركبة أشغال
عامةتبلغ قيمة رسم لوحة مركبة أشغال عامة 100 ريال، ويبلغ
رسم التالف والمفقود 100 ريال.
10 - لوحة مؤقتةتبلغ قيمة رسم اللوحة المؤقتة 300 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.
11 - لوحة دبلوماسية
اقتصادية تبلغ
قيمة رسم لوحة دبلوماسية اقتصادية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
12 - لوحة تصديرتبلغ قيمة رسم لوحة التصدير 100 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.
13 - لوحة اقتناء
المركبات التاريخية القديمةتبلغ قيمة رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة
3000 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.
14 - لوحة بشعار مميزتبلغ قيمة رسم لوحة بشعار مميز 800 ريال، ويبلغ رسم
التالف والمفقود 100 ريال.