عاجل.. كم تبقى على إيداع دعم حساب المواطن لشهر مارس؟

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من المقرر أن يتم إيداع مبالغ الدفعة 76 من حساب المواطن لشهر مارس في حسابات المؤهلين يوم الأحد المقبل، وفقًا للبرنامج.

وقال حساب المواطن، في منصة "إكس"، إنه سيتم صرف الدعم للدفعة 76 يوم الأحد، الموافق 10 مارس.

ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وصدرت الأحد نتائج الأهلية للدورة 76 (شهر مارس 2024)، وللتحقق منها يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج عبر الرابط التالي:

App Store:

Google Play:

ويمكنك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيس أو التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية.





كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

