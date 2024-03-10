عاجل.. قيمة دفعة حساب المواطن لشهر مارس.. ماذا تفعل إذا كانت الدفعة غير مكتملة لديك؟

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كشف برنامج حساب المواطن، عن آلية تقديم اعتراض على قيمة الدعم من جانب المستفيدين.

يـأتي ذلك مع إعلان البرنامج عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

وفيما يمكن للمؤهلين للدورة 76 من حساب المواطن، معرفة مبلغ الاستحقاق عبر تطبيق البرنامج، برزت استفسارات عدة للمستفيدين حول أسباب نقص الدفعة لهذا الشهر، وهو ما أتاح البرنامج الاطلاع عليها من خلال الحساب عن طريق (الدفعات المالية).





الاعتراض على دفعة حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

