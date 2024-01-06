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عاجل.. "قوى": 4 شروط لاحتساب الموظف السعودي في نطاقات

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4 شروط لاحتساب الموظف السعودي في نطاقات
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حددت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أربعة شروط لابد من توافرها عند إنشاء عقد للموظف السعودي لاحتسابه في برنامج نطاقات.اضافة اعلان

شروط احتساب الموظف السعودي في نطاقات

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: يرجى التحقق من إنشاء عقد للموظف السعودي عبر منصة قوى وتوفر الشروط التالية لاحتسابه بالنطاق: 
- أن لا يقل راتب الموظف عن 4000 ريال.
- أن لا يقل عمر الموظف عن 18 سنة.
- أن لا يكون الموظف بدوام جزئي.
- أن لا يكون الموظف طالبًا.

الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج "نطاقات"

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، في نوفمبر 2020 قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3000 ريال إلى 4000 ريال.
وبحسب ما جاء في القرار فإنه “يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد:
ألا يقل أجره الشهري عن (4,000 ريال).
كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (3000 ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن (3000 ريال) في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من (3000 ريال) وأقل من (4000ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

العاملون بدوام جزئي في برنامج "نطاقات"

كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (3,000 ريال)، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.
ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

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