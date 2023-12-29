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عاجل.. "قوى" توضح حقيقة وجود مشكلة في المنصة حاليًا

منصة قوى
منصة قوى
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نفت منصة قوى وجود مشكلة تقنية فيها تحول دون تقديم خدماتها أو تصفحها من قبل المستخدمين. 

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وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "نفيدكم بأنه لا يوجد مشكلة في المنصة حاليًا، تستطيع المحاولة مرة أخرى، وفي حال استمرار المشكلة يرجى منكم تزويدنا بصورة للإشكالية التي تواجهكم عبر الرسائل الخاصة حتى نتمكن من خدمتكم بشكل أفضل".

مميزات منصة قوى

ومنصة قوى تهدف إلى تسهيل المعاملات على الشركات والموظفين عبر بعض الأسئلة التي ستقوم المنصة بالإجابة عنها داخل التطبيق حول منصة قوى أفراد.
وانطلقت المنصة في عام 2018، لتكون منصة موحدة متكاملة من الوزارة، تتيح الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل، بنفاذ موحد، بحيث تعمل المنصة على تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات والآليات المتبعة لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

أبرز خدمات منصة قوى

وتتمثل أبرز خدمات "قوى" في التأشيرات المهنية الفورية، ولوائح تنظيم العمل، وإصدار شهادة السعودة، وإصدار وتجديد رخص العمل، ونقل خدمة موظف مقيم، وتغيير مهنة موظف مقيم، وخطة التوطين، والمستشار الإلكتروني، وبرنامج أجير.

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