عاجل.. قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية

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أعلنت قوات الطوارئ الخاصة، نتائج القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة "رجال"، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.





قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية

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