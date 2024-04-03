عاجل.. قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية

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أعلنت قوات الطوارئ الخاصة، نتائج القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة "رجال"، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية-
جندي.
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الخبر
السابقوفي
وقت سابق، أعلنت قوات الطوارئ الخاصة عن فتح باب التقديم والقبول والتسجيل لعام
1445هـ لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة "رجال"، لحملة الثانوية العامة
أو ما يعادلها، (اضغط هنا).
المؤهل
المطلوب-
لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الشروط1-
أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء
خدمته خارج المملكة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.
3- أن لا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.
4- أن يكون لائقا طبيًا للخدمة العسكرية.
5- أن لا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.
6- أن تتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغر الوظيفة المعلن عنها (ثانوية عامة) أو ما يعادلها.
7- أن لا يقل طول المتقدم عن 170سم ويتناسب مع الوزن.
8- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة لاحقًا لدى لجنة القبول.
9- أن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرج المتقدم أكثر من (خمس سنوات) لحملة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة.
10- أن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرج المتقدم أكثر من (خمس سنوات) لحملة شهادة الثانوية العامة.
11- أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة.