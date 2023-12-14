عاجل.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

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أعلنت
قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الدبلوم الصحي (رجال) للعمل
في الإدارة العامة للخدمات الطبية بقوات الأمن الخاصة برتبة عريف.
على
أن تتوفر بالمتقدم الشروط العامه التالية:-1 -
اجتياز الاختبار التحصيلي.
2 - اجتياز اختبار القدرات العامة .
3 - أن لا يكون متزوج من غير سعودية.
4 - أن لا يقل التقدير عن جيد في المؤهل المطلوب .
5 - أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.
5 - لا يقل طول المتقدم عن 170 سم وان يتناسب الطول مع الوزن .
6 - إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
7 - أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.
8 - حصوله على المؤهل الدراسي والتخصص المطلوب للوظيفة المعلن عنها.
9 - أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً او سبق له العمل في أي جهة حكومية.
10 - حصوله على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
11 - أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.
12 - أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
للإطلاع على المؤهلات والتخصصات المطلوبة (اضغط هنا).
تنبيهات
عامة:-
يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيًا.
- عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول و المفاضلة
- على المتقدم تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة علما بأنه سيتم استبعاد اي طلب يثبت مخالفته لذلك.
- جوال المتقدم المعتمد في منصة ابشر هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال او الرسائل النصية (SMS) .
طريقة
التقديم:يبدأ
التقديم (قريباً) عن طريق الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).
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