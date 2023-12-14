الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

GBTQNbxXgAAvCpz
وظائف قوات الأمن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الدبلوم الصحي (رجال) للعمل في الإدارة العامة للخدمات الطبية بقوات الأمن الخاصة برتبة عريف.اضافة اعلان

على أن تتوفر بالمتقدم الشروط العامه التالية:-

1 - اجتياز الاختبار التحصيلي.
2 - اجتياز اختبار القدرات العامة .
3 - أن لا يكون متزوج من غير سعودية.
4 - أن لا يقل التقدير عن جيد في المؤهل المطلوب .
5 - أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.
5 - لا يقل طول المتقدم عن 170 سم وان يتناسب الطول مع الوزن .
6 - إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
7 - أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.
8 - حصوله على المؤهل الدراسي والتخصص المطلوب للوظيفة المعلن عنها.
9 - أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً او سبق له العمل في أي جهة حكومية.
10 - حصوله على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
11 - أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.
12 - أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

للإطلاع على المؤهلات والتخصصات المطلوبة (اضغط هنا).


تنبيهات عامة:

- يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيًا.
- عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول و المفاضلة
- على المتقدم تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة علما بأنه سيتم استبعاد اي طلب يثبت مخالفته لذلك.

- جوال المتقدم المعتمد في منصة ابشر هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال او الرسائل النصية (SMS) .

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم (قريباً) عن طريق الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).


اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

حتى السبت.. معهد الإدارة العامة يفتح التقديم على برامج اللغة الإنجليزية لهؤلاء

عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز للحصول على إعانة 15 شهرًا

تصدر قريبًا.. أهم تعديلات "الزكاة" على لائحة التصرفات العقارية

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة برقم الهوية عبر أبشر

عاجل.. حقيقة حذف الابنة الموظفة من حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

نتائج-القبول-المباحث-العامة 8:27 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة برقم الهوية عبر أبشر

676 11:37 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن

676 1:42 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة

نيوم 5:28 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

أكثر من 417 وظيفة في مشروع مدينة نيوم

اقرأ أيضا

مطارات جدة
8:17 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

7600 شكوى من المسافرين بسبب التذاكر والرحلات

التوقيع الإلكترووني
7:33 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

تعرف على شروط اعتماد «التوقيع الإلكتروني» في التعاملات

التأمينات الاجتماعية
6:47 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات استبعاد المواطن المشترك في التأمينات أون لاين

حساب المواطن - ريال
4:43 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل الأم على دعم حساب المواطن لأبنائها وهي متزوجة برجل ثانٍ؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
3:04 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. مفاجأة بشأن ظهور نتائج فحص الزواج وتسجيل الأرامل والمطلقات في الإسكان التنموي

GBTQNbxXgAAvCpz
3:03 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

images (2)
2:05 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
1:09 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. "النيابة": السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن ارتكب جرائم المعلوماتية

وزارة الداخلية
1:04 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

تجرّد من الحنان.. مواطن يتخلص من حياة ابنته بهذه الطريقة البشعة

جواز السفر
12:13 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. الجوازات: لا يُشترط تغيير جواز السفر ولكن عليك الالتزام بهذه الشروط