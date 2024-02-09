عاجل.. قبل 48 ساعة من الإيداع.. ماذا تعني هذه العبارة في حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن دلالة الإشعار في حالة الدفعة "لايوجد"، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على الموعد المحدد لإيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين.





حالة الدفعة لا يوجد في حساب المواطن



وأضاف: "وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ( من هنا )".

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها".

الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن

أهلية الدفعة 75 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

