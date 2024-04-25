عاجل.. قبل صرف دفعة مايو.. بشرى من حساب المواطن للموقوف خدماتهم

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كشف "حساب المواطن"، مدى إمكانية استفادة المستحق الموقوف خدماته من الدعم المقدم من البرنامج.

وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن. وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

اهلا بك، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 24, 2024

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