السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

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عاجل.. قبل انتهاء التقديم بساعات.. خطوات ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

جامعة الملك فيصل
جامعة الملك فيصل
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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها على نظام العقود.
وأيضا تحديث قاعدة البيانات الوظيفية السابقة لبعض مسميات الوظائف المرفقة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.اضافة اعلان

 المسميات والتخصصات في وظائف جامعة الملك فيصل

وأوضحت أن الوظائف تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة، وذلك حسب المسميات والتخصصات التالية:
- سائق
- مراسل
- سكرتير
- محاسب
- ناسخ آلة
- ميكانيكي
- فني مختبر
- مدقق لغوي
- مسجل طلبة
- باحث قانوني
- مساعد إداري
- محرر صحفي
- منسق مشاريع
- مهندس مدني
- طبيب بيطري
- أخصائي مالية
- مسجل معلومات
- أخصائي قانوني
- فني معمل الطرق
- مسؤول مشتريات
- أخصائي مشاريع
- باحث / فني كيمياء
- مساعد طبيب بيطري
- أخصائي علوم بيانات
- أخصائي علاقات عامة
- مساعد إداري مشرف
- باحث / فني أحياء دقيقة
- أخصائي تقنية معلومات
- أخصائي مراجعة داخلية
- أخصائي تخطيط استراتيجي
- أخصائي عمليات موارد بشرية
- أخصائي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة الملك فيصل

- القانون
- الحقوق
- الأنظمة
- الإدارة
- إدارة أعمال
- إدارة عامة
- الموارد البشرية
- علم الاجتماع
- علم النفس
- المحاسبة
- المالية
- الإدارة المالية
- السكرتارية
- إدارة المكاتب
- الإدارة المكتبية
- الخدمة الاجتماعية
- الاتصال
- العلاقات العامة
- التسويق
- علوم بيانات
- الحاسب الآلي
- علوم الحاسب
- نظم معلومات
- المساحة
- تقنية هندسة مساحة
- هندسة المساحة
- إدارة مشاريع
- الكيمياء
- أحياء دقيقة
- الفيزياء
- علوم الحاسب
- هندسة طبية
- هندسة كهربائية
- هندسة مدنية
- هندسة معمارية
- الطب البيطري
- دبلوم إدارة
- دبلوم سكرتارية
- دبلوم تقني
- دبلوم شبكات
- دبلوم برمجة
- الآداب وعلوم اللغة
- محركات ومركبات آلية
- جميع التخصصات التربوية
- الصحافة والتقارير الصحفية
- تخصصات أخرى

الشروط العامة:

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
3 - إرفاق كامل المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة (PDF).
4 - حاصل على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.

المستندات المطلوبة:

 - سيرة ذاتية للمتقدم.
- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
- صورة من الخبرات العلمية والعملية.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

 طريقة ورابط التقديم:

وبدأ التقديم يوم الأحد 1445/7/2هـ عن طريق هذا الرابط (إضغط هنا) وينتهي اليوم السبت الموافق 1445/7/8هـ.

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