السبت، 15 رجب 1445 ، 27 يناير 2024

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عاجل.. في دقيقة واحدة.. طريقة ورابط الاستعلام عن رواتب العاملين بالقطاع الحكومي عبر "اعتماد"

منصة اعتماد
منصة اعتماد
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تُمكن خدمة منصة "اعتماد" موظفي القطاع الحكومي من استعراض تفاصيل الدخل الخاصة بهم والمستلمة من الجهات الحكومية.
ويتم ذلك بشكل مسيرات حقوق مالية "مسيرات الرواتب و مسيرات الحقوق المالية الأخرى".اضافة اعلان

منصة اعتماد

وقد قامت وزارة المالية بالإعلان عن توافر بعض من الخدمات المالية للموظفين بالمملكة عن طريق هذه المنصة، ومنها الاستعلام عن الرواتب الشهرية.
ويمكن الاستعلام عن رواتب شهر يناير عن طريق الدخول على منصة اعتماد واتباع بعض الخطوات التي سنوضحها في السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر منصة اعتماد


1- الدخول على رابط منصة اعتماد .. اضغط هنا.
ثم نختار خانة تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد الاستعلام عن الرواتب.
2- اضغط على كلمة اعتماد أفراد.
3- ثم الاستعلام عن الرواتب
4- إدخال البيانات المطلوبة في كل مربع، ونحدد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.
5- مراجعة البيانات التي قمت بادخالها والتأكد من صحتها، بعد ذلك نضغط على كلمة الاستعلام.
6- انتظر بضع لحظات وسوف تظهر أمامك صفحة موضح بها الراتب الخاص بك في الشهر الذي قمت بتحديده.

منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني

وتعرف منصة اعتماد بتقديم خدماتها لثلاث قطاعات رئيسية في المجتمع، حيث أنه إذا تم الدخول إلى منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني تستطيع القطاعات الثلاثة الحصول بسهولة على كل الخدمات المتاحة لهم.

هدف منصة اعتماد الأفراد

ويعتبر الهدف الرئيسي من منصة اعتماد هو توفير وتسهيل الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية على المواطنين في المملكة، كما تتيح لك منصة اعتماد قدرة الشراء والمنافسة على المنتجات المعروضة.

وفي هذا السياق، يتسائل العديد من المواطنين خاصة العاملين في القطاع الحكومي عن موعد صرف راتب كل شهر في العام، وهنا زاد البحث عن موعد صرف راتب شهر يناير.
وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع صحيفة تواصل لكل القراء، فإننا ننشر لكم مواعيد صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في عام 2024.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024

شهر يناير
يُصرف الراتب يوم الأحد          28/01/2024

شهر فبراير
يُصرف الراتب يوم الثلاثاء       27/02/2024

شهر مارس
يُصرف الراتب يوم الأربعاء      27/03/2024

شهر أبريل
يُصرف الراتب يوم الأحد          28/04/2024

شهر مايو
يُصرف الراتب يوم الإثنين         27/05/2024

شهر يونيو
يُصرف الراتب يوم الخميس  27/06/2024

شهر يوليو
يُصرف الراتب يوم الأحد       28/07/2024

شهر أغسطس
يُصرف الراتب يوم الثلاثاء  27/08/2024

شهر سبتمبر
يُصرف الراتب يوم الخميس    26/09/2024

شهر أكتوبر
يُصرف الراتب يوم الأحد    27/10/2024

شهر نوفمبر
يُصرف الراتب يوم الأربعاء    27/11/2024

شهر ديسمبر
يُصرف الراتب يوم الخميس     26/12/2024

حالات تبكير أو تأجيل صرف الراتب

كما أوضحت وزارة المالية أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.
 وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

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