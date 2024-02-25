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عاجل.. في حالة وفاة الوالد.. ماذا يحدث للتابعين في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التعامل مع البرنامج في حالة وفاة الوالد.اضافة اعلان

وفاة الأب في حساب المواطن:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. الوالد توفى إش يصير على حساب المواطن".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " في حال تم تحديث البيانات في الأحوال المدنية إلى" متوفي" ستصبح حالة الأهلية" غير مؤهل".

تسجيل أرملة سبعينية في حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن أحقية أرملة سبعينية  للدعم في حساب المواطن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. هل الأرملة التي عمرها 72سنة وتسكن في منزل زوجها المتوفي يحق لها التسجيل في حساب المواطن؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين:" بإمكان"الأرملة" التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر ورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".
 وأوضح البرنامج أنه في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب،ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابها ملف المستفيد -المرفقات".

خصم من دخل متقاعد في حساب المواطن:


أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على تساؤل من قبل مواطن متقاعد يستوضح فيه عن خصم تم من دخله الشهري في دعم المواطن.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " كيف ولدي مسافر لدراسة وأنا إنسان متقاعد يجيني اتصال من حساب الموطن بأنهم سوف يقومون بالخصم بسبب إن ابني مسافر خارج المملكة ٩٠ يوما.. طيب دراسة وش أسوّى".
وجاء الرد :"أهلا بك.. يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".


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