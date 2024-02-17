عاجل.. في حالة انتهاء عقد الإيجار.. هل يتوقف حساب المواطن؟

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رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل مواطن، يستوضح عن مدى تأثير انتهاء عقد الإيجار وتجديده على سريان الدعم في حساب المواطن أو توقفه.



عقد الإيجار في حساب المواطن:

تأثير تأجير العقار على حساب المواطن:

نزول الدفعة ناقصة في حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول:"أنا عندي عقد الإيجار ينتهي بعد 5 أيام وسويت تجديد اليوم.. هل ينزل حساب مواطن ولا ينقطع؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين:"حياك الله.. يتم مراجعة البيانات بشكل دوري، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن طبيعة استمرار الدعم أو انقطاعه حال قيامه بتأجير عقاره.وكان أحد الأشخاص قد وجّه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. هل إذا أجرت ينقطع عني حساب المواطن؟.وجاء الرد :" في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع الدخل(برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية http://Portal.ca.gov.sa".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن سبب نزول دفعته ناقصة في استحقاقه الشهري للدعم.وكان أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه " الدفعة اللي نزلت لي ناقصة.. وش السبب؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله: "أهلا بك عزيزي المستفيد.. بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق "الدفعات المالية"..نسعد بخدمتك".