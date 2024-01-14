عاجل.. في آخر يوم للتقديم.. طريقة ورابط الحصول على وظيفة بمركز الأرصاد

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كشف المركز الوطني للأرصاد، أن اليوم الأحد ينتهي فيه التقديم على 57 وظيفة متنوعة للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات.

واشترط "الأرصاد" انطباق كافة الشروط للتقدم للوظائف حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية: اضافة اعلان





استمرار التقديم على وظائف مركز الأرصاد



التخصصات المطلوبة لوظائف مركز الأرصاد



شروط التقديم على وظائف مركز الأرصاد



طريقة ورابط التقديم على وظائف مركز الأرصاد

