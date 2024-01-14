الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

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عاجل.. في آخر يوم للتقديم.. طريقة ورابط الحصول على وظيفة بمركز الأرصاد

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المركز الوطني للأرصاد
أ أ
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كشف المركز الوطني للأرصاد، أن اليوم الأحد ينتهي فيه التقديم على 57 وظيفة متنوعة للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات.

واشترط "الأرصاد" انطباق كافة الشروط للتقدم للوظائف حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:اضافة اعلان

استمرار التقديم على وظائف مركز الأرصاد

1 - مساعد طيار.
2 - باحث مناخي.
3 - مرحل جوي.
4 - مدير قسم تحليل.
5 - أخصائي مخاطر.
6 - أخصائي شراكات.
7 - مهندس بيانات أول.
8 - مدير الدراسات الفنية.
9 - أخصائي أرصاد جوية.
10 - مدير مشروع استمطار.
11 - أخصائي خدمة العملاء.
12 - أخصائي تعاون دولي.
13 - أخصائي منظمات دولية.
14 - أخصائي تغير مناخي.
15 - مدير قواعد بيانات أول.
16 - أخصائي تنسيق الترددات.
17 - أخصائي تطبيقات مناخية.
18 - أخصائي استمرارية أعمال.
19 - أخصائي دراسات مشاريع.
20 - مدقق لغوي ومعد خطابات.
21 - أخصائي تصاميم عروض.
22 - مشرف التوقعات الموسمية.
23 - استشاري أنظمة أرصادية.
24 - معماري حلول أرصادية.
25 - مصمم واجهات تطبيق أول.
26 - مدير إدارة المخاطر الأعمال.
27 - مدير مكتب الطيف الترددي.
28 - أخصائي ترجمة لغة إنجليزية.
29 - مدير مكتب الرئيس التنفيذي.
30 - أخصائي تخصيص الطيف الترددي.
31 - مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة.
32 - مشرف وحدة الحوسبة عالية الأداء.
33 - أخصائي استشعار عن بعد بالعواصف الغبارية.

التخصصات المطلوبة لوظائف مركز الأرصاد

- البيئة
- القانون
- التسويق
- الفيزياء
- الصحة
- الاتصالات
- الرياضيات
- علوم المناخ
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- اللغة الإنجليزية
- العلاقات الدولية
- السياسة العامة
- العلوم السياسية
- إدارة مكتبات
- الحاسب الآلي
- الهندسة (عام)
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- إدارة المخاطر
- إدارة السلامة
- الأرصاد الجوية
- علوم الأرصاد
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكهربائية
- علوم الغلاف الجوي
- إدارة الأعمال الدولية
- (تخصصات أخرى)

 شروط التقديم على وظائف مركز الأرصاد

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - ضرورة إرفاق السيرة الذاتية إلكترونيًا.
3 - أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل بدوام كامل.
4 - اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
5 - حاصل على درجة الدبلوم والبكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.
6 - يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

 طريقة ورابط التقديم  على وظائف مركز الأرصاد

التقديم متاح حاليا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى نهاية اليوم الأحد 1445/7/2هـ.



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