الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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عاجل.. فتح حساب بنكي تجاري لمستفيد الضمان الاجتماعي.. هل يُوقف أو يُقلل الدعم؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
أ أ
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كشفت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما إذا كان فتح حساب بنكي تجاري لأحد التابعين لمستفيد الضمان الاجتماعي يتسبب في وقف أو تقليل الدعم من عدمه.اضافة اعلان
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على سجل تجاري عند دارسة نتيجة الأهلية، مالم يتجاوز العائد من السجل التجاري الحد المانع لاستحقاق المعاش".


الحد المانع لمعاش الضمان

وعلى ضوء التعديلات التي جرت في أكتوبر الماضي، فقد تم زيادة الحد المانع ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.
فرد واحد - المانع 1320 ريالاً 
فردان- الحد المانع 1980 ريالاً 
3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً 
4 أفراد - الحد المانع 3300 ريال.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
 

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