السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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عاجل.. فتح باب القبول والتسجيل للعمل في قطاعات وزارة الداخلية غدًا

وزارة الداخلية
وظائف وزارة الداخلية
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تستقبل وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، غدًا السبت، طلبات الراغبين في العمل بقطاعات وزارة الداخلية على رتبة "عريف وجندي أول وجندي".اضافة اعلان

وظائف وزارة الداخلية الأمن العام

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت أمس، فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية: الأمن العام وكلية الملك فهد الأمنية والقوات الخاصة للأمن والحماية، على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الداخلية

وسيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف): https://jobs.sa خلال الفترة من يوم السبت 17 / 6 / 1445 هـ حتى يوم الخميس 22 / 6 / 1445 هـ.

وظائف الهيئة العليا للأمن الصناعي

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بالهيئة العليا للأمن الصناعي، على رتب (عريف - جندي أول - جندي) للكادر النسائي، خلال الفترة من يوم السبت 17 / 6 / 1445 هـ حتى يوم الخميس 22 / 6 / 1445 هـ.

طريقة التقديم

يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) : https://jobs.sa .

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