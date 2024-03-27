عاجل.. غير مؤهل بحساب المواطن هل يُحرم من استحقاق الضمان الاجتماعي؟

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رفضت وزارة الموارد البشرية الربط بين أهلية حساب المواطن والضمان الاجتماعي.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول إنه غير مؤهل بحساب المواطن ويسأل: هل يُحرم من استحقاق الضمان الاجتماعي؟

أجابت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الاستقلالية وعدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الاطلاع على الرابط التالي: (من هنا)



يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الإستقلاليةو عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي:



نسعد بخدمتك أهلاً بك ، سارهيعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الإستقلاليةو عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي: https://t.co/jVjRbKWOzD نسعد بخدمتك March 27, 2024

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

