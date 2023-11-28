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عاجل.. عند صرف مكافأة لمستحق الدعم.. هل يؤثر ذلك على دخل المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن مدى تأثير المكافأة على الدخل الشهري المستحق.

تأثير المكافأة على دعم المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا للحساب يقول فيه : "هل تعتبر المكافأة دخل؟".

وجاء الرد : " نعم.. وفي حال وجود مكافأة لابد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفيه "طالب " من خلال أيقونة " الإفصاح عن الدخل " والضغط على " إضافة دخل " والإفصاح عن المكافأه باختيار نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي".


متوقف عن العمل ويريد التسجيل بحساب المواطن:


أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، عن استفسار قدّم من أحد المواطنين والذي توقف عن العمل ويريد أن يسجل كتابع مع أفراد العائلة لأجل استحقاق الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا ساكن مع العائلة وأريد التسجيل في حساب المواطن..  كنت موظف والحين عاطل لي 5 شهور هل أقدر أسجل لحالي ولا أضيف نفسي مع العائلة؟".

وجاء الر د : " وعليكم السلام.. في حال عدم توفر مستندات إثبات استقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة".

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