عاجل.. عند انفصال الأم والأب كيف يتلقى الأبناء الدعم؟ حساب المواطن يوضح

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كشف حساب المواطن أن الدعم يشمل الأبناء كتابعين عند الأم أو الأب، ولا يشملهم الدعم عند كليهما في الوقت ذاته.

وقال عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "بإمكان الأب إضافة الأبناء لديه كتابعين، وفي حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان)، وتمت الموافقة عليها، سيصبح التابعون مؤهلين لدى الأم، وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها". اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول "إذا كان في تابع في الضمان مضاف عند الأم وفي المواطن مضاف عند الأب بسبب أنهم منفصلون، هل يُضاف في المواطن عند الأم أو الأب؟



بإمكان الاب إضافة الابناء لديه كتابعين وفي حال تم اضافة الابناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الام (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم إحتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 22, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.