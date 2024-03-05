عاجل.. عمري بالهجري 18 وبالميلادي 17 و10 شهور هل يمكنني التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

أ أ

كشفت وزارة الموارد البشرية عن شرط التسجيل مستقلاً في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: عمري بالهجري 18 وبالميلادي 17 و10 شهور، ويسأل: هل يمكنني التسجيل في الضمان الاجتماعي؟.





التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور



وعليكم السلام

أهلاً بك

ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال أثبات استقلالية السكن

،، شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 5, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن".- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.- الإقامة الدائمة في المملكة.- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.- التأكيد على البيانات المدخلة.- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.