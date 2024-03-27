عاجل.. عشرات الوظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في 4 مدن بالمملكة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (50) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى (تشمل 43 وظيفة لا تتطلب خبرة).

وذلك للعمل في كل من (الرياض، جدة، ، نجران، الشرقية) على النحو التالي:



المجالات الوظيفية في الخدمات الطبية:



المؤهلات المطلوبة:



مناطق التوظيف:



الشروط العامة:



طريقة التقديم:

