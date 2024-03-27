عاجل.. عشرات الوظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في 4 مدن بالمملكة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (50) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى (تشمل 43 وظيفة لا تتطلب خبرة).
وذلك للعمل في كل من (الرياض، جدة، ، نجران، الشرقية) على النحو التالي:
المجالات
الوظيفية في الخدمات الطبية:- وظائف إدارية
- وظائف مساندة
- وظائف فنية
- وظائف صحية
- وظائف طبية
- وظائف أخرى
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق التوظيف:
- الرياض
- جدة
- نجران
- الشرقية
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا