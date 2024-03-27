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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. عشرات الوظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في 4 مدن بالمملكة

الخدمات الطبية القوات المسلحة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (50) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى (تشمل 43 وظيفة لا تتطلب خبرة).
وذلك للعمل في كل من (الرياض، جدة، ، نجران، الشرقية) على النحو التالي:اضافة اعلان

المجالات الوظيفية في الخدمات الطبية:

- وظائف إدارية

- وظائف مساندة

- وظائف فنية

- وظائف صحية

- وظائف طبية

- وظائف أخرى

المؤهلات المطلوبة:



- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:



- الرياض
- جدة

- نجران

- الشرقية

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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