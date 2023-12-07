الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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عاجل.. طريقة وشروط تعديل المؤهل الدارسي إلكترونيًا عبر أبشر 1445

أبشر
تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر
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توفر وزارة الداخلية خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة للذهاب إلى إحدى المقرات التابعة للوزارة.اضافة اعلان

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

يمكنك تعديل المؤهل الدراسي الخاص بك عبر منصة أبشر عن طريق الخطوات التالية:
ـ قم بالدخول مباشرًا إلى منصة أبشر من هنا.
ـ اضغط على أبشر أفراد.
ـ قم بالدخول إلى حسابك الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.
ـ اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.
ـ اضغط على “الأحوال المدنية”، ثم اختر منها “مركز الوسائل والطلبات للأحوال المدنية”.
ـ قم بقراءة التعليمات، ثم اضغط على طلب جديد.
ـ قم بتحديد المنطقة الخاصة بك.
ـ من قائمة الخدمات اختر “خدمات السجل المدني”.
ـ اضغط على “قائمة الخدمات الفرعية”.
ـ ثم اختر منها “خدمة تعديل المؤهل الدراسي”.
ـ قم بكتابة وصف الخدمة، ثم قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.



متطلبات تعديل المؤهل الدراسي

وأعلنت الداخلية عن متطلبات تعديل المؤهل الدراسي، والتي جاءت كالآتي:
1ـ المستندات الأوراق التي تثبت المؤهل الدراسي الجديد، وفقًا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في المملكة.
2ـ يجب إنشاء حساب في منصة أبشر الإلكترونية.
3ـ من الضروري التأكد من كافة البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم إدخالها.

طريقة الاستعلام عن المؤهل الدراسي عبر أبشر

يمكنك الاستعلام عن المؤهل الدراسي الخاص بك بعد التحديث عبر منصة أبشر عن طريق الخطوات التالية:
ـ قم بالدخول مباشرًا إلى منصة أبشر (من هنا).
ـ اضغط على أبشر أفراد.
ـ قم بالدخول إلى حسابك الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.
ـ اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.
ـ قم بالضغط على “الأحوال المدنية”، ثم انقر على “البيانات الشخصية”.
ـ سيتم عرض كافة البيانات الشخصية الخاص بك بما فيها المؤهل الدراسي.



طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر مكتب الأحوال المدنية

يمكنك تعديل المؤهل الدراسي عن طريق الذهاب إلى إحدى مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بعد حجز موعد مسبق من خلال منصة أبشر.
1ـ قم بالذهاب إلى إحدى مكاتب الأحوال المدنية.
2ـ أحصل على رقم انتظار.
3ـ ثم الذهاب إلى الموظف المختص.
4ـ قم بطلب استمارة “تعديل المؤهل العلمي”.
5ـ قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة.
6ـ التأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تمت كتابتها.
7ـ وأخيرا قم برفع الطلب الخاص بك للموظف المختص لاستكمال باقي المستندات وتحديث المؤهل.

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