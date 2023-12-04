الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني من الإسكان التنموي 1445

سكني
الإسكان التنموي يستهدف الفئات الأشد احتياجًا
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يهدف الإسكان التنموي لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني.اضافة اعلان
ويأتي ذلك من خلال التكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

شروط الإسكان التنموي

يتعين توافر شروط الاستحقاق لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل:
- استيفاء الشروط في الطلب المقدم عبر منصة "سكني".
- ألا يقل عمر المتقدم (إذا كان زوج أو أب) عن 25 عامًا وقت تقديم الطلب.
- أن يشمل طلب التقديم جميع أفراد الأسرة، التي يجب أن تكون مقيمة في المملكة.
- ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكًا لسكن مناسب وصالح وقت تقديم الطلب، أو خلال السنة التي سبقت التقديم، ما لم تم خسارته بسبب قوة قاهرة.
- ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد استفاد من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص.
- ألا يكون لدى الأسرة المتقدمة للمبادرة القدرة المالية على تملك سكن مناسب.

 

شروط الإسكان التنموي للمطلقات والأرامل

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شروط للتسجيل في سكني للمطلقات والأرامل، وهي:
- أن تكون حاملة للجنسية السعودية .
- ألا يقل عُمر المطلقة عن 25 عامًا، ويلغى هذا الشرط بالنسبة للأرملة.
- مرور عامين كاملين على الطلاق الرسمي، وتُستثنى الأرملة من هذا الشرط على وفاة زوجها.
- تسجيل المتقدمة في أحد برامج الضمان الاجتماعي وقبولها فيها واستفادتها منه.
- إثبات المطلقة أو الأرملة بالمستندات عدم وجود دخل شهري نهائيًا، أو على الأقل إثبات أنها من صاحبات الدخل المحدود.
- ألا يكون هناك منزل مسجل باسمها.
- عدم حصول المتقدمة نهائيًا على أي صورة من صور الدعم العقاري.

طريقة التسجيل

- الدخول إلى منصة الإسكان التنموي من هُنا.
- تعبئة البيانات المطلوبة للتسجيل في المنصة.
- النقر على "وحدات الإسكان".
- إدخال كافة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة.
- النقر على زر "حفظ"، ثم أيقونة "تسليم".
- يتم تسجيل الطلب في الإسكان التنموي، وينتظر المتقدم إعلان النتيجة.
- فور إدراج المتقدم في مسار تملك الوحدة السكنية، يقوم بدفع القسط المالي للدعم السكني.
- يمكن للمستفيد الحسول على قرض لدعم السكني لشراء مسكن جاهز أو بناء مسكن جديد أو تطوير مسكن على أرض الوزارة.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الإسكان التنموي

عند توافر سائر الشروط في المتقدم، لا بُد من تجهيز بعض المستندات الرسمية مع التأكد من سريان صلاحيتها وحداثتها، والتي تتمثل في: 
نُسخة من كارت العائلة.
تقديم صورة من الهوية الوطنية.
صورة من صك الولادة للمعاقين.
تقرير طبي لمن لديهم مشكلة صحية.
إرفاق نسخة من عقد الإيجار.

 

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