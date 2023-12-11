عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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تواصل حكومة المملكة جهودها في دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك في
إطار تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.
ولم يقتصر هذا الدعم على تقديم مساعدات شهرية من خلال برامج حساب مواطن، بل يُمكن أيضًا للمواطنين المسجلين في برامج الضمان الاجتماعي طلب الحصول على سكن مجاني.
إطلاق مبادرة "الإسكان التنموي" وقد تم إطلاق مبادرة “الإسكان التنموي” نتيجة للتعاون الفعّال بين صندوق
التنمية العقارية والجمعيات الخيرية في المملكة، تحت إشراف وزارة الإسكان.
وتقديم طلب الحصول على سكن مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة يمثل خطوة ذات أهمية بالغة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون على منظومة الضمان الاجتماعي.
شروط الحصول علي سكن مجاني لمستفيدي الضمانحددت الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توفرها في مستفيدي الضمان للحصول على
سكن مجاني، وتشمل الشروط ما يلي:
1- يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يعيش في المملكة بشكل دائم.
2- يجب أن يكون مستفيدًا من الضمان الاجتماعي وعائله بالكامل.
3- يجب عليه تسجيل حساب عبر منصة سكني والتسجيل في إحدى المؤسسات الخيرية.
4- يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، وألا يكون لديه منزل مناسب لأسرته ولا يمتلك أي عقارات ذات قيمة عالية.
خطوات التقديم على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي.أتاحت سكني إمكانية الحصول على سكن مجاني من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- قم بزيارة منصة سكني.
2- يجب عليك توضيح رقم هويتك الشخصية.
3- اختر خدمة “المنتجات السكنية”.
4- إذا كنت مُستفيدًا من الضمان الاجتماعي، سيتم تحويل طلبك إلكترونيًا إلى الإسكان التنموي للاطلاع على الشروط المطلوبة.
الفئات المستهدفة لخدمة السكن المجانيوكشفت وزارة الإسكان عن فئات محددة لهم الأحقية في التقدم لتلك المبادرة،
وتتمثل تلك الفئات في:
1- كل شخص مسجل في الضمان الاجتماعي لديه الحق في ذلك.
2- بالإضافة إلى أولئك الذين لديهم دخل قليل أو يكاد يكون معدومًا.
3- النساء المطلقات والأرامل، فضلًا عن النساء اللاتي يعَولن أطفالًا ولا يمتلكن وظيفة في أي من القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة.
الأوراق المطلوبة للحصول على الإسكان المجاني ويتطلب التقديم للحصول على سكن مجاني توفر المستندات التالية:
1- تقديم نسخة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول.
2- توفير نسخة من عقد الإيجار.
3- تقديم شهادة طبية تفيد بأن المتقدم لديه إعاقة أو أحد أفراد أسرته.
4- إرفاق دليل يثبت أن المتقدم هو أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
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