عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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تواصل حكومة المملكة جهودها في دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

ولم يقتصر هذا الدعم على تقديم مساعدات شهرية من خلال برامج حساب مواطن، بل يُمكن أيضًا للمواطنين المسجلين في برامج الضمان الاجتماعي طلب الحصول على سكن مجاني. اضافة اعلان





إطلاق مبادرة "الإسكان التنموي"



شروط الحصول علي سكن مجاني لمستفيدي الضمان



خطوات التقديم على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي.



الفئات المستهدفة لخدمة السكن المجاني



الأوراق المطلوبة للحصول على الإسكان المجاني



وقد تم إطلاق مبادرة “الإسكان التنموي” نتيجة للتعاون الفعّال بين صندوق التنمية العقارية والجمعيات الخيرية في المملكة، تحت إشراف وزارة الإسكان.وتقديم طلب الحصول على سكن مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة يمثل خطوة ذات أهمية بالغة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون على منظومة الضمان الاجتماعي.حددت الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توفرها في مستفيدي الضمان للحصول على سكن مجاني، وتشمل الشروط ما يلي:1- يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يعيش في المملكة بشكل دائم.2- يجب أن يكون مستفيدًا من الضمان الاجتماعي وعائله بالكامل.3- يجب عليه تسجيل حساب عبر منصة سكني والتسجيل في إحدى المؤسسات الخيرية.4- يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، وألا يكون لديه منزل مناسب لأسرته ولا يمتلك أي عقارات ذات قيمة عالية.أتاحت سكني إمكانية الحصول على سكن مجاني من خلال اتباع الخطوات التالية:1- قم بزيارة منصة سكني.2- يجب عليك توضيح رقم هويتك الشخصية.3- اختر خدمة “المنتجات السكنية”.4- إذا كنت مُستفيدًا من الضمان الاجتماعي، سيتم تحويل طلبك إلكترونيًا إلى الإسكان التنموي للاطلاع على الشروط المطلوبة.وكشفت وزارة الإسكان عن فئات محددة لهم الأحقية في التقدم لتلك المبادرة، وتتمثل تلك الفئات في:1- كل شخص مسجل في الضمان الاجتماعي لديه الحق في ذلك.2- بالإضافة إلى أولئك الذين لديهم دخل قليل أو يكاد يكون معدومًا.3- النساء المطلقات والأرامل، فضلًا عن النساء اللاتي يعَولن أطفالًا ولا يمتلكن وظيفة في أي من القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة.ويتطلب التقديم للحصول على سكن مجاني توفر المستندات التالية:1- تقديم نسخة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول.2- توفير نسخة من عقد الإيجار.3- تقديم شهادة طبية تفيد بأن المتقدم لديه إعاقة أو أحد أفراد أسرته.4- إرفاق دليل يثبت أن المتقدم هو أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.