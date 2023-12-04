الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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عاجل.. طريقة ورابط وشروط التقديم في مسار التميز للابتعاث 1445

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مسار التميز للابتعاث 1445
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يعتبر برنامج مسار للابتعاث الخارجي واحدًا من أهم البرامج التي تعمل على تحقيق رؤية المملكة في مجال التأهيل العلمي للطلاب والطالبات، وذلك عن طريق إرسالهم إلى أفضل المؤسسات التعليمية في العالم.اضافة اعلان

رابط التقديم على مسار التميز للابتعاث 1445

يمكن للطلاب الراغبين بالتقدم إلى برنامج الابتعاث الخارجي التوجه إلى الرابط التالي departments.moe.gov.sa والذي يوفر جميع المعلومات التي يحتاجها الطالب الذي يريد المشاركة بهذا البرنامج.
إضافة إلى أنه يوفر كافة المعلومات التي تتعلق بالجامعات والتخصصات المطلوبة، علاوة على أن هذا البرنامج متوفر لمجموعة كبيرة من التخصصات الجامعية.


التخصصات المتاحة للابتعاث

وقد أعلنت وزارة التعليم عن التخصصات التي يمكن التقديم عليها في مسار التميز للابتعاث والدراسة في جامعات حول العالم، ومن هذه التخصصات ما يلي:
ـ إدارة الأعمال.
ـ علوم بيئة وإدارة بيئية.
ـ سياحة وإدارة سياحة وفندقة.
ـ العلوم الإجتماعية.
ـ الأمن الوطني.
ـ خدمة اجتماعية.
ـ التاريخ.
ـ الجغرافيا.
ـ الأنثروبولوجيا.
ـ الموارد البشرية.
ـ رياضة وإدارة رياضية.
ـ الفلسفة.
ـ علوم البحار.
ـ العدالة الجنائية.
ـ أعلام وعلوم اتصال.
ـ إدارة وسياسة عامة.
ـ إدارة ضيافة.
ـ علوم سياسية وعلاقات دولية.
ـ الاقتصاد.
ـ الثروة السمكية.
ـ الغابات والمراعي.



شروط التقديم على مسار التميز للابتعاث الخارجي

كما حددت وزارة التعليم مجموعة من الشروط ينبغي توافرها من أجل قبول طلبات المتقدمين للتسجيل في البرنامج، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
1ـ يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط مقيم في المملكة العربية السعودية.
2ـ يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
3ـ في حالة الحصول على الشهادة من دولة أخرى غير السعودية يجب تقديم شهادة معادلة لها من وزارة التعليم في السعودية.
4ـ يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
5ـ اختيار التخصص المناسب بحسب الشهادة أو مجال الدراسة.
6ـ يُطبق على المتقدم كافة شروط الابتعاث المنصوص عليها في برامج الابتعاث إلى الخارج.
7ـ إدخال البيانات المطلوبة وكذلك المستندات بشكل صحيح؛ حيث لا يستطيع المتقدم التعديل على بياناته فيما بعد إرسال الطلب.
8ـ الحصول على قبول مباشر وغير مشروط من أحد جامعات المسار وتخصصاته.


طريقة التقديم على مسار التميز للابتعاث

أوضحت وزارة التعليم أن التقديم على مسار التميز للابتعاث الخارجي يتم فقط إلكترونيا عن طريق منصة سفير وذلك باتباع الخطوات التالية:
ـ أولاً تسجيل الدخول إلى منصة سفير.
ـ حدد برنامج “مسار التميز للابتعاث الخارجي”.
ـ أدخل البيانات المطلوبة ومنها بيانات الاتصال لكي يتم إرسال كود التحقيق إليك.
ـ أدخل كود التحقيق في المكان المخصص له.
ـ استكمل البيانات الأخرى الخاصة بالمتقدم وكذلك المرافقين.
ـ أرفق المستندات المطلوبة من أجل التقديم على البرنامج.
ـ تأكد من صحة جميع البيانات ثم اضغط على تقديم الطلب.
ـ سوف تظهر أمامك رسالة تفيد باستلام طلبك للتسجيل في مسار التميز للابتعاث الخارجي.

 

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