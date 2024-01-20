عاجل.. طريقة ورابط حجز تذاكر قطار الرياض - الدمام 1445

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يعد قطار الرياض – الدمام من أبرز خطوط السكك الحديدية في المملكة، والذي يقوم على نقل آلاف الركاب يومياً، إذ يُعد هذا الخطّ المعبّر عن شبكة السكك الحديدية المهمة التي تربط بين العديد من المدن الرئيسية.

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ويحمل قطار الرياض- الدمام، أهمية كبيرة للعديد من الأفراد، إذ يعتمدون عليه كوسيلة رئيسية وفعّالة للتنقل بين المدن.





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رحلات القطار من الرياض إلى الدمام

