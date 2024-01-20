عاجل.. طريقة ورابط حجز تذاكر قطار الرياض - الدمام 1445

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يعد قطار الرياض – الدمام من أبرز خطوط السكك الحديدية في المملكة، والذي يقوم على نقل آلاف الركاب يومياً، إذ يُعد هذا الخطّ المعبّر عن شبكة السكك الحديدية المهمة التي تربط بين العديد من المدن الرئيسية.
ويحمل قطار الرياض- الدمام، أهمية كبيرة للعديد من الأفراد، إذ يعتمدون عليه كوسيلة رئيسية وفعّالة للتنقل بين المدن.
حجز قطار الرياض
الدمام 1445يسهل على
المواطنين في المملكة الآن حجز تذاكر قطار الرياض الدمام بكل يسر
وسهولة، حيث يُمكن لأي مسافر إتمام عملية حجز التذاكر للسفر عبر القطار من خلال
الخطوات التالية:
1- تسجيل الدخول إلى موقع الخطوط الحديدي.. اضعط هنا
2- الولوج إلى الحساب الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- الضغط على رمز “إحجز رحلتك الآن”.
4- اختيار قطار الرياض الدمام.
5- تحديد محطة الانطلاق.
6- إدخال عنوان محطة الوصول.
7- تحديد تاريخ المغادرة.
8- كتابة تاريخ العودة (في حالة حجز تذكرة ذهاب وعودة فقط).
9- اختيار نوع الدرجة المفضلة.
10- تحديد عدد المسافرين.
11- إتمام دفع قيمة التذكرة عبر وسائل الدفع المتاحة على المنصة.
رحلات القطار من
الرياض إلى الدمامرقم القطار موعد الانطلاق موعد الوصول إلى الدمام محطات
التوقف
القطار رقم 4 07:21 صباحًا 11:13 صباحًا 3 محطات
القطار رقم 6 08:39 صباحًا 12:31 ظهرًا 3 3 محطات
القطار رقم 8 11:20 صباحًا 15:12 عصرًا 3 محطات
القطار رقم 10 12:10 ظهرًا 16:01 عصرًا 3 محطات
القطار رقم 12 15:18 عصرًا 19:10 مساءً 3 محطات
القطار رقم 16 20:00 مساءً 23:52 مساءً 3 محطات