عاجل.. طريقة ورابط استخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص عبر منصة قوى 1445

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قامت وزارة الموارد البشرية، بالإعلان عن إصدار شهادة الخدمة منصة قوى، وذلك للأفراد العاملين بالقطاع الخاص، من أجل حفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية. اضافة اعلان

ويستطيع العامل أن يحصل على شهادة موثقة في مدة خدمتها بالجهة التي كان يعمل بها، من أجل تقديمها للجهة التي يريد التقدم للعمل بها، ومن أجل الحصول عليها يجب أن يتم اتباع مجموعة من الخطوات:





تسجيل دخول منصة "قوى"



طريقة الحصول على شهادة الخدمة



مميزات شهادة الخدمة



الفئات المستهدفة من شهادة الخدمة

