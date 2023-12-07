الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طريقة ورابط استخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص عبر منصة قوى 1445

منصة قوى
استخراج شهادة الخبرة من "قوى"
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قامت وزارة الموارد البشرية، بالإعلان عن إصدار شهادة الخدمة منصة قوى، وذلك للأفراد العاملين بالقطاع الخاص، من أجل حفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية.اضافة اعلان
ويستطيع العامل أن يحصل على شهادة موثقة في مدة خدمتها بالجهة التي كان يعمل بها، من أجل تقديمها للجهة التي يريد التقدم للعمل بها، ومن أجل الحصول عليها يجب أن يتم اتباع مجموعة من الخطوات:

تسجيل دخول منصة "قوى"

ـ النقر على خيار تسجيل الدخول من هنا.
ـ العمل على إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال العمل على كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح.
ـ من خلال الضغط على تسجيل، سوف تتمكن من الوصول إلى المنصة.



طريقة الحصول على شهادة الخدمة

لكي يتمكن الموظف من الحصول على شهادة الخدمة، يجب عليه العمل على تنفيذ الخطوات التالية:
1 - الوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة قوى بشكل مباشر “من هنا“.
2 - إتمام عملية تسجيل الدخول إلى البوابة من خلال العمل على كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح.
3 - الدخول إلى خدمة الشهادة الوظيفية، من دليل الخدمات.
4 - العمل على تحديد نوع الوظيفة بأنها شهادة خدمة، مع العمل على تحديد مستوى الخبرة المطلوب.
5 - سوف يتم مراجعة طلبك، لكي تتمكن من الحصول على الشهادة في أقرب وقت.



مميزات شهادة الخدمة

في الحصول على شهادة الخدمة، يمكن العمل على الحصول على العديد من المميزات، يمكن التعرف عليها خلال النقاط التالية:
ـ تعتبر توثيق للخبرة التي يمتلكها موظف القطاع الخاص.
ـ توثيق الخبرة عن طريق منصة "قوى".
ـ تعتبر وسيلة يتم من خلالها العمل على توضيح المهارات التي يمتلكها الفرد.
ـ من الوسائل التي يتم من خلالها العمل على زيادة فرص الموظف في الحصول على فرص العمل.
ـ تعتبر المملكة من أهم الدول التي تهتم بقطاع الأعمال، وذلك يرجع إلى حرصها على توفير العديد من الطرق لدعم قطاع الأعمال، والذي يعتبر من أهم الوسائل التي تحقق حركة التنمية الشاملة.


الفئات المستهدفة من شهادة الخدمة

تستهدف هذه الشهادة الخدمة لجميع العاملين بالقطاع، وتضمن لهم التمكين من الأداء الوظيفي العالي من أجل الاستفادة أثناء التقديم على وظيفة أخرى.

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