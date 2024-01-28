عاجل.. طريقة معرفة قيمة الاستحقاق لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445

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معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.
وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي طُبقت اعتبارًا من شهر نوفمبر، 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالاً بدلًا من 550 ريالاً.
وتم تطبيق الزيادة تلقائيًا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعيوأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".
حياك الله ،احمد— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 28, 2024
لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي ، بإمكانك استخدام حاسبة
الدعم التقديرية https://t.co/4zK663IMST
سُعدنا بخدمتك.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.