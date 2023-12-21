عاجل.. طريقة حجز موعد عبر تطبيق صحتي 1445

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منصة (صحتي) هي المنصة الموحدة لوزارة الصحة، التي تتيح للمستخدِم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي بالمملكة. اضافة اعلان

وتخدم منصة (صحتي) جميع الأفراد من المواطنين والمقيمين في المملكة، مع تابعيهم من الأبناء وكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.





ماذا تقدم منصة (صحتي)؟



خطوات التسجيل في منصة صحتي



شروط حجز موعد في المراكز الصحية

