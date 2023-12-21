عاجل.. طريقة حجز موعد عبر تطبيق صحتي 1445

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منصة (صحتي) هي المنصة الموحدة لوزارة الصحة، التي تتيح للمستخدِم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي بالمملكة.
وتخدم منصة (صحتي) جميع الأفراد من المواطنين والمقيمين في المملكة، مع تابعيهم من الأبناء وكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
توفر المنصة للمستخدمين في المملكة مجموعة واسعة من الخدمات الصحية المقدَّمَة؛ لتسهيل تقديم رعاية صحية متكاملة للأفراد، وتشمل هذه الخدمات:
ماذا تقدم منصة (صحتي)؟
رعاية بخطوة عبر:
الاستشارات الفورية.
حجز واستعراض جدول المواعيد الصحية.
المواعيد عن بُعد.
وصول سهل عبر الخدمات التالية:
البحث عن الدواء.
المحفظة الصحية الرقمية.
استعراض الإجازات المرضية والتقارير الطبية.
أسعِفْنِي.
صحة المرأة.
خدمات التابعين.
حياة أسرة صحية عبر الخدمات التالية:
طبيب لكل أسرة (طبيبي).
سجل تطعيمات الأطفال.
مواعيد طفلك.
نمط حياة صحية عبر:
متابعة المؤشرات الحيوية (خدمة اعرف أرقامك).
حساب الخطوات.
حفظ قائمة الأدوية.
المحتوى التثقيفي.
وقاية وحماية عبر:
حجز لفحص (كورونا).
حجز موعد لتلقِّي لقاح (كورونا).
حجز لتلقِّي التطعيمات.
خدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو.
خطوات التسجيل في منصة صحتيقم بتحميل تطبيق صحتي على هاتفك الأندرويد (من هنا) أو هاتفك الآيفون (من هنا).
قم بعدها بتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بك.
اضغط على خدمات.
ثم قم باختيار أيقونة المواعيد.
سجل بعدها بيانات الموعد.
قم بالضغط على أيقونة التالي.
حدد اليوم والوقت المناسبين بالنسبة لك.
قم بتأكيد حجزك من خلال الضغط على "موافق".
ستصلك رسالة نصية تحتوي على موعدك وتفاصيله الكاملة.
شروط حجز موعد في المراكز الصحيةلا بد أن يكون التعديل على موعد الزيارة قبل الموعد المحدد بساعتين.
لا يجب أن تقل المدة الزمنية السابقة لحضور الموعد عن 20 دقيقة، وفي حال تم التأخر لمدة ثلاث مرات يتم حينها إيقاف عمل التطبيق بشكل تلقائي.
لا بد من إنشاء حساب خاص بك عن طريق منصة أبشر من أجل استخدام تطبيق موعد.
يجب أن يتم حجز موعد قبل الزيارة بأسبوع.