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عاجل.. طريقة حجز موعد الفحص الدوري للسيارات 1445

السيارات - حادث - حوادث السيارات -فحص - التأمين
فحص السيارات
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يعد حجز موعد الفحص الدوري للسيارات من الأمور الهامة والضرورية وأيضا الإلزامية، التي تضمن سلامة السيارة وتحافظ على حياة الأفراد.

هذا الفحص يمكن أولا صاحب السيارة من معرفة مدى حاجتها إلى إصلاح وكذلك يجنبه الخطر الذي يمكن أن يتعرض له من الحوادث.اضافة اعلان

حجز موعد الفحص الدوري للسيارات


1- قم بزيارة موقع الفحص الدوري للسيارات. وتابع كذلك المنصة الوطنية الموحدة
2- اضغط على أيقونة “أحجز موعدك”.
3- قم بتسجيل الدخول إلى المنصة واملأ البيانات الشخصية الضرورية المطلوبة بشكل صحيح.
4-ادخل بيانات السيارة، ومن ثم قم باختيار الفحص الدوري المطلوب.
5- قم باختيار المحطة الأقرب لك لإجراء الفحص وحدد مركز الفحص المفضل والتوقيت المناسب أيضًا.

حجز موعد الفحص الدوري الرياض


تتوفر خدمة الفحص الدوري للمركبات في منطقة الرياض وتفتح أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً.

لضمان حالة جيدة لسيارتك وتجنب أي مشاكل أثناء الفحص، يرجى مراعاة النقاط التالية:

1- نظف السيارة قبل زيارة مركز الفحص.
2- قم بإحضار كل المستندات اللازمة معك، مثل رخصة القيادة وتسجيل السيارة ووثيقة التأمين.
3- القيادة بحذر إلى مركز الفحص وتأكد من عدم ترك أشياء قيمة أو أموال داخل السيارة.
4- الصبر خلال فترة الانتظار فقد يكون هناك تأخير خلال ساعات الذروة.
5- اتباع التعليمات التي يقدمها المفتشون

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